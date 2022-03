Exposition Photos : Nature Libre et Sauvage Wintzenheim, 26 mars 2022, Wintzenheim.

Exposition Photos : Nature Libre et Sauvage Wintzenheim

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Wintzenheim Haut-Rhin Wintzenheim

0 EUR A l’initiative de Gilbert Schaffhauser, photographe animalier et organisé par la municipalité de Wintzenheim, le projet, longuement préparé pendant tout l’hiver avec les membres de l’association photographique Nuit Blanche, revient en 2022 !

Après deux années d’absence, l’exposition revient nous apporter un bouquet de fraicheur printanier avec les images produites par plus de 60 photographes venus des 4 coins d’Alsace et Vosges !

A coup sûr, vous serez en admiration devant les quelques 500 clichés de faune et flore sublimes. Appareils et objectifs ne sont pour eux qu’une porte ouverte sur un monde inconnu et extraordinaire que vous allez découvrir au fil de la visite !

Une salle de projection sera à la disposition des spectateurs pour découvrir également des films et diaporamas réalisés par ces artistes sur des régions d’ici ou parfois lointaines.

Venez nombreux visiter l’exposition, rencontrer les photographes, vidéastes et naturalistes, contempler leurs clichés et échanger avec eux !

A cette occasion, trois photographes ont été mis à l’honneur et expliquent d’une manière un peu plus détaillée, comment ils sont venus à cette passion de l’image et ce qui les pousse chaque jour à la quête de belles ambiances et lumières, ou à la rencontre discrète de l’animal libre et sauvage. Voir sans être vu est un challenge formidable et qui souvent empêche de dormir et pousse à la recherche constante d’images encore et toujours plus belles ….Tous sont unanimes à le dire.

+33 3 89 27 94 93

Wintzenheim

