EXPOSITION PHOTOS NATURE Basse-Ham, samedi 1 juin 2024.

EXPOSITION PHOTOS NATURE Basse-Ham Moselle

Vendredi

Nautic’Ham organise pour la seconde fois une exposition photos sur les façades de sa capitainerie ! Elle sera visible par tous les passants de juin à septembre. Vous découvrirez des photographies d’amateurs, de passionnés et de photographes plus professionnels, le but est de vous montrer la richesse de la faune et flore locale !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-09-30

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est port@nautic-ham.com

L’événement EXPOSITION PHOTOS NATURE Basse-Ham a été mis à jour le 2024-04-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME