EXPOSITION PHOTOS « MURYAR MATA » (VOIX DE FEMMES) Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montesquieu-Volvestre

EXPOSITION PHOTOS « MURYAR MATA » (VOIX DE FEMMES) Montesquieu-Volvestre, 5 mars 2022, Montesquieu-Volvestre. EXPOSITION PHOTOS « MURYAR MATA » (VOIX DE FEMMES) SCAC MARESTAING Lieu Dit Marestaing Montesquieu-Volvestre

2022-03-05 – 2022-03-27 SCAC MARESTAING Lieu Dit Marestaing

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne Montesquieu-Volvestre EUR Dans le cadre d’un partenariat entre la « SCAC Marestaing » et la « Marche Mondiale des Femmes »

Vous êtes invités tous les week-ends du mois de mars 2022 à Marestaing (Montesquieu Volvestre).

Pour découvrir l’exposition « Muryar Mata » (voix de femmes)

Vernissage Samedi 5 mars 16h. Expositions de photos : auto-portraits de femmes rurales du Niger. scac.marestaing@gmail.com +33 6 58 41 99 19 Dans le cadre d’un partenariat entre la « SCAC Marestaing » et la « Marche Mondiale des Femmes »

Vous êtes invités tous les week-ends du mois de mars 2022 à Marestaing (Montesquieu Volvestre).

Pour découvrir l’exposition « Muryar Mata » (voix de femmes)

Vernissage Samedi 5 mars 16h. Scac Marestaing

SCAC MARESTAING Lieu Dit Marestaing Montesquieu-Volvestre

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montesquieu-Volvestre Autres Lieu Montesquieu-Volvestre Adresse SCAC MARESTAING Lieu Dit Marestaing Ville Montesquieu-Volvestre lieuville SCAC MARESTAING Lieu Dit Marestaing Montesquieu-Volvestre Departement Haute-Garonne

EXPOSITION PHOTOS « MURYAR MATA » (VOIX DE FEMMES) Montesquieu-Volvestre 2022-03-05 was last modified: by EXPOSITION PHOTOS « MURYAR MATA » (VOIX DE FEMMES) Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre 5 mars 2022 Haute-Garonne Montesquieu-Volvestre

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne