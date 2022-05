Exposition photos Montmeyran Montmeyran Catégories d’évènement: Drôme

Montmeyran

Exposition photos Montmeyran, 11 juin 2022, Montmeyran. Exposition photos place de la Poste Salle des fêtes Montmeyran

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 place de la Poste Salle des fêtes

Montmeyran Drôme Montmeyran Superbe exposition de 6 artistes régionaux sur différents thèmes de la nature.

Le 11 juin à 20h30 conférence sur le thème: “Entre deux pôles” decouvriravecvous@gmail.com +33 6 45 17 09 65 https://decouvriravecvous.wixsite.com/decouvriravecvous place de la Poste Salle des fêtes Montmeyran

