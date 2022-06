Exposition photos Montfrin Montfrin Catégories d’évènement: 30490

Montfrin

Exposition photos Montfrin, 11 juin 2022, Montfrin. Salle municipale de la Coop Avenue Pierre Mendès France Montfrin

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-19 19:00:00

Montfrin 30490 Cette exposition, organisée par l’association « Les amis du patrimoine montfrinois » explique avec des textes & photos la vie de l’association, pourquoi elle a été créée, son évolution, les buts qu’elle s’est donnés, les moyens pour y parvenir.. patrimoinemontfrinois@laposte.net +33 6 14 72 51 45 Salle municipale de la Coop Avenue Pierre Mendès France Montfrin

