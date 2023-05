Exposition photos : Modern Gender Galerie M Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Exposition photos : Modern Gender Galerie M, 10 mai 2023, Paris. Du mercredi 10 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Avant Berlin, Hambourg et Cologne, la Galerie M présente la première exposition personnelle en France d‘Aline Pape, né·e en 1997 à Wickede (Allemagne) photographe, activiste et artiste non-binaire. Dans son travail, Aline Pape interroge les représentations traditionnelles de la « masculinité » en offrant une perspective alternative qui va au-delà de la binarité. Le projet consiste à travailler avec des personnes assignées hommes à la naissance et à leur proposer des attributs traditionnellement féminins pour leur permettre d’expérimenter leur expression de genre. Ce faisant, Pape vise à explorer comment la performance de genre et les comportements sociaux peuvent être transformés. En remettant en question les représentations normalisées de la « masculinité », le projet de Pape devient une expérience sociale, tentant à observer dans quelle mesure la photographie peut influencer les processus sociaux. Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019 Paris Contact : https://galeriem.eu https://galeriem.eu/modern_gender.php

Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019 Paris Contact : https://galeriem.eu https://galeriem.eu/modern_gender.php

