Gratuit : oui Bastien LUBERT, jeune photographe Légérien, expose quelques-unes de ses photos du 10 avril au 9 mai 2021 à la médiathèque « Le Jardin des Livres ». Venez découvrir ses photos à la médiathèque ! Il sera présent les samedis 10 avril et 1er mai ainsi que les dimanches 11 avril et 2 mai de 9h à 15h. L’accès à l’exposition est ouvert lors des permanences de la médiathèque. Médiathèque Jardin des Livres – St-Léger les Vignes 6 Rue de Nantes Saint-Léger-les-Vignes

