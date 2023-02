Exposition Photos « Mare Nostrum… » La Cave à Lunettes Plouarzel OT IROISE BRETAGNE Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Plouarzel

Exposition Photos « Mare Nostrum… » La Cave à Lunettes, 7 mars 2023, Plouarzel OT IROISE BRETAGNE Plouarzel. Exposition Photos « Mare Nostrum… » 10 route de Trézien La Cave à Lunettes Plouarzel Finistere La Cave à Lunettes 10 route de Trézien

2023-03-07 – 2023-03-31

La Cave à Lunettes 10 route de Trézien

Plouarzel

Finistere Plouarzel « Mare Nostrum… », Notre Mer…

Des photos prises en immersion, du bout des palmes, pour se laisser émerveiller par le monde mystérieux de nos côtes. Un hymne à la beauté des océans, notre bien commun, et pourtant si vulnérable… lacavealunettes@gmail.com +33 2 98 84 19 97 La Cave à Lunettes 10 route de Trézien Plouarzel

dernière mise à jour : 2023-02-22 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouarzel Autres Lieu Plouarzel Adresse Plouarzel Finistere OT IROISE BRETAGNE La Cave à Lunettes 10 route de Trézien Ville Plouarzel OT IROISE BRETAGNE Plouarzel lieuville La Cave à Lunettes 10 route de Trézien Plouarzel Departement Finistere

Plouarzel Plouarzel OT IROISE BRETAGNE Plouarzel Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouarzel ot iroise bretagne plouarzel/

Exposition Photos « Mare Nostrum… » La Cave à Lunettes 2023-03-07 was last modified: by Exposition Photos « Mare Nostrum… » La Cave à Lunettes Plouarzel 7 mars 2023 10 route de Trézien La cave à lunettes Plouarzel Finistère finistère La Cave à Lunettes Plouarzel OT IROISE BRETAGNE Plouarzel, Finistère

Plouarzel OT IROISE BRETAGNE Plouarzel Finistere