Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Luc Abily, photographe amateur expose du 4 avril au 17 avril 2022 à la salle d’exposition Kanevedenn en Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. +33 2 98 79 61 06 Luc Abily, photographe amateur expose du 4 avril au 17 avril 2022 à la salle d’exposition Kanevedenn en Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Salle Kanevedenn Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

