Exposition photos « Loroy au fil du temps » Méry-ès-Bois, samedi 13 avril 2024.

Loroy, château, ferme et abbaye est un lieu connecté par son histoire au Château et Domaine de Menetou-Salon ainsi qu’au Château de la Chapelle d’Angillon, à Alain Fournier et son célèbre Grand Meaulnes, largement inspiré du lieu et de son propriétaire…

Vernissage le 13 avril à 18h30 à la bibliothèque municipale de Méry-ès-Bois (Mériéthèque) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-05-11

Mériéthèque

Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire bibliotheque.mery@gmail.com

