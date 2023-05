Exposition « photos » : Les personnes en situation de handicap & l’histoire du XIVe Mairie Annexe du XIVe arrondissement Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du lundi 19 juin 2023 au samedi 24 juin 2023

.Tout public. gratuit Exposition de 50 photos commentées, notamment celles de personnes en situation de handicap, ayant contribué à la richesse de l’Histoire de l’arrondissement. Organisation par le Conseil de Quartier MONTSOURIS-DAREAU L’Exposition « photos » propose un point de vue différent sur l’Histoire du XIVe arrondissement de Paris. Cette exposition de 50 photos nous rappelle que des personnes en situation de handicap ont contribué significativement à la vie (culturelle, industrielle) de Paris. RUE CAMPAGNE PREMIERE : René JAUDON, formateur des « petits JAUDON », Pierre SOULAGES et André LACOME notamment RUE GAUGUET : Hans HARTUNG, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE : Maurice PROST RUE JACQUIER : Atelier d’Aveugles FURTADO HEINE VILLA D’ALESIA : Imprimerie des Ouvriers Sourds Muets ST-PIERRE de MONTROUGE et ses organistes aveugles BOULEVARD JOURDAN : Studio de cinéma LUX et le comédien nain AVENUE DENFERT-ROCHEREAU : Oeuvre des Jeunes Filles Aveugles (Imprimerie braille dont musical) Mairie Annexe du XIVe arrondissement 26 RUE MOUTON DUVERNET 75O14 Paris Contact :

