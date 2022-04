EXPOSITION PHOTOS – LES ABEILLES SAUVAGES

EXPOSITION PHOTOS – LES ABEILLES SAUVAGES, 7 juin 2022, . EXPOSITION PHOTOS – LES ABEILLES SAUVAGES

2022-06-07 – 2022-04-30 Le Musée du Pays de Retz vous invite à découvrir une magnifique exposition photographique intégrant de nombreux supports; pédagogiques, scientifiques et ludiques… sur les Abeilles Sauvages, actrices de l’environnement.. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville