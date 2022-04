Exposition photos L’Avant-Poste, 25 avril 2022, Roubaix.

Exposition photos

du lundi 25 avril au jeudi 9 juin à L’Avant-Poste

L’association roubaisienne OEIL photographique propose pour la première fois à l’Avant-Poste, une série de photographies réalisées entre 2010 et 2015 d’anciens sites industriels roubaisiens : 2 friches textile en cours de démolition, la Lainière, et la teinturerie Masurel. L’exposition présente également trois regards actuels de photographes, membres de l’association l’ŒIL, Jean-Claude Becquet, Michel Boucherie et Rémy Coqueret, sur des lieux insolites de l’Avant-Poste, tiers lieu municipal Economie Emploi Formation, auparavant l’IUT de Roubaix et l’ancien hôtel des Postes (inaugurée en 1928). L’exposition accueille enfin quelques photos de la SEM Ville Renouvelée sur le futur parc d’activité de la Lainière de 33 hectares, où seront programmés 130 000 m2 de bâtiments neufs, et la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux. (photos : SEM VR et Maxime Dufour) [[http://www.oeilphotographique.fr/](http://www.oeilphotographique.fr/)](http://www.oeilphotographique.fr/) photo visuel : mention JC Becquet/Œil Photographique)

Entrée libre

Regards insolites de l’Oeil Photographique

L’Avant-Poste 33 boulevard du Général Leclerc Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T08:30:00 2022-04-25T17:30:00;2022-04-26T08:30:00 2022-04-26T17:30:00;2022-04-27T08:30:00 2022-04-27T17:30:00;2022-04-28T08:30:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T08:30:00 2022-04-29T17:30:00;2022-05-02T08:30:00 2022-05-02T17:30:00;2022-05-03T08:30:00 2022-05-03T17:30:00;2022-05-04T08:30:00 2022-05-04T17:30:00;2022-05-05T08:30:00 2022-05-05T17:30:00;2022-05-06T08:30:00 2022-05-06T17:30:00;2022-05-09T08:30:00 2022-05-09T17:30:00;2022-05-10T08:30:00 2022-05-10T17:30:00;2022-05-11T08:30:00 2022-05-11T17:30:00;2022-05-12T08:30:00 2022-05-12T17:30:00;2022-05-13T08:30:00 2022-05-13T17:30:00;2022-05-16T08:30:00 2022-05-16T17:30:00;2022-05-17T08:30:00 2022-05-17T17:30:00;2022-05-18T08:30:00 2022-05-18T17:30:00;2022-05-19T08:30:00 2022-05-19T17:30:00;2022-05-20T08:30:00 2022-05-20T17:30:00;2022-05-23T08:30:00 2022-05-23T17:30:00;2022-05-24T08:30:00 2022-05-24T17:30:00;2022-05-25T08:30:00 2022-05-25T17:30:00;2022-05-27T08:30:00 2022-05-27T17:30:00;2022-05-30T08:30:00 2022-05-30T17:30:00;2022-05-31T08:30:00 2022-05-31T17:30:00;2022-06-01T08:30:00 2022-06-01T17:30:00;2022-06-02T08:30:00 2022-06-02T17:30:00;2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-06T08:30:00 2022-06-06T17:30:00;2022-06-07T08:30:00 2022-06-07T17:30:00;2022-06-08T08:30:00 2022-06-08T17:30:00;2022-06-09T08:30:00 2022-06-09T17:30:00