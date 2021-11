Barsac Barsac Barsac, Gironde Exposition photos : La tête dans les roseaux Barsac Barsac Catégories d’évènement: Barsac

Exposition photos : La tête dans les roseaux
Barsac, 4 décembre 2021

Expo photos animalières à la Mairie de Barsac tous les samedis de 14h à 18h du 04 au 18 décembre. Quand un scientifique se lie avec un photographe pour sensibiliser le public aux écosystèmes, Pascal Zeddam, ornithologue – bagueur auprès du muséum National d'histoire Naturelle, et Bastien Campistron, photographe animalier, vous proposent de voir la nature autrement à travers une rétrospective de leurs travaux menés au sein de la station d'épuration écologique de Barsac et sa roselière. Le public plongera dans le cœur des actions que peuvent mener ces deux amoureux de la nature à travers une exposition d'images animalières et un espace dédié à la présentation du suivi scientifique du baguage des oiseaux au sein de la roselière de Barsac pour découvrir les espèces qu'elle abrite et échanger sur l'importance d'une station d'épuration écologique sur lits de roseaux.

