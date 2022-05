Exposition photos : là où les routes s’arrêtent Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Exposition photos : là où les routes s’arrêtent Thann, 4 juin 2022, Thann. Exposition photos : là où les routes s’arrêtent Thann

2022-06-04 – 2022-09-03

Thann Haut-Rhin En 1989, Bernard Plossu publie Jardin de poussière. Ce livre mythique est le fruit de longues marches dans le désert de l’Ouest des États-Unis. De ces étendues de sécheresse, il a rapporté des images d’une grande sobriété. De son côté, Francis Kauffmann capte depuis 20 ans la lumière des zones reculées du Haut Atlas marocain. Cette exposition est l’occasion unique d’un dialogue visuel entre 2 photographes réunis par la fascination du désert comme lieu de silence et de liberté. Dialogue visuel entre deux photographes réunis par la fascination du désert comme lieu de silence et de recueillement, mais aussi comme espace de liberté. +33 3 89 35 73 20 En 1989, Bernard Plossu publie Jardin de poussière. Ce livre mythique est le fruit de longues marches dans le désert de l’Ouest des États-Unis. De ces étendues de sécheresse, il a rapporté des images d’une grande sobriété. De son côté, Francis Kauffmann capte depuis 20 ans la lumière des zones reculées du Haut Atlas marocain. Cette exposition est l’occasion unique d’un dialogue visuel entre 2 photographes réunis par la fascination du désert comme lieu de silence et de liberté. Thann

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse Ville Thann lieuville Thann Departement Haut-Rhin

Thann Thann Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thann/

Exposition photos : là où les routes s’arrêtent Thann 2022-06-04 was last modified: by Exposition photos : là où les routes s’arrêtent Thann Thann 4 juin 2022 Haut-Rhin Thann

Thann Haut-Rhin