EXPOSITION PHOTOS LA MEUHH’ZE AUTREMENT Espace Saint Louis Bar-le-Duc, samedi 6 avril 2024.

La quarantaine de passionnés regroupés au sein de l’Atelier Photo d’Expressions 55 organise sa prochaine exposition annuelle sur le thème La Meuse Autrement.

Les clichés et leur affichage sont l’aboutissement de recherches personnelles et collectives, du partage de regards décalés, de l’humour, de l’imaginaire et la sensibilité de chacun.

Les ateliers se sont déroulés tout au long de l’année et les échanges ont permis à chaque photographe, quel que soit son niveau, de mieux appréhender cet art qu’est la Photographie.

L’exigence du thème proposé, la sélection des épreuves, le post traitement, l’impression sur papier de très haute qualité, l’encadrement, la mise en lumière…sont autant de séquences fortes d’une démarche ayant sollicité beaucoup d’énergie et dont toutes les étapes ont été réalisées dans les locaux d’Expressions 55.

Nous serons heureux et fiers de vous accueillir et d’échanger avec vous sur notre passion, et pourquoi pas vous donner l’envie de rejoindre Expressions 55.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-05-08 19:00:00

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est expressions55@wanadoo.fr

