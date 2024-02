Exposition photos : La joie contagieuse Mairie de Bègles Bègles, jeudi 14 mars 2024.

Exposition photos : La joie contagieuse L’aide à domicile, une joie contagieuse 14 – 29 mars Mairie de Bègles Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T10:00:00+01:00 – 2024-03-14T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-29T00:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

À l’occasion de la journée nationale de l’Aide à Domicile, le 17 mars 2024, le CCAS de la ville de Bègles souhaite mettre à l’honneur le rôle essentiel des aides à domicile et l’action du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.

Une exposition de photographies qui met en lumière le travail de l’ombre de ces professionnel·les et qui révèle les relations de complicités entre aides à domicile et bénéficiaires sera affichée sur les grilles de l’hôtel de ville à partir du 14 mars.

Le photographe Gunther VICENTE et son associé Matthieu HARNOIS ont réussi à transposer des scènes de vie du quotidien à l’extérieur du domicile et dans des lieux emblématiques de Bègles.

L’inauguration de cette exposition photo a lieu jeudi 14 mars 2024 à 10h à la Mairie. Elle sera aussi à découvrir sur les panneaux d’affichage municipal, puis au printemps sur les grilles du parc de Mussonville.

Entrée libre, renseignements au 05 56 49 69 32 ou par mail à info.seniors@mairie-bgles.fr

Mairie de Bègles 77 rue calixte camelle 33130 Bègles 33130 Mairie-Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

séniors joie