Meung-sur-loire Médiathèque La monnaye Meung-sur-Loire Exposition photos « La carte de voeux comme en 1900 » Médiathèque La monnaye Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Exposition photos « La carte de voeux comme en 1900 » Médiathèque La monnaye, 13 janvier 2022, Meung-sur-loire. Exposition photos « La carte de voeux comme en 1900 »

du jeudi 13 janvier 2022 au samedi 26 février 2022 à Médiathèque La monnaye

Dans le cadre de l’exposition « En famille ! Vivre et travailler ensemble à Meung en 1900 » qui ouvre la thématique « Intergénérationnel » en 2022, la Médiathèque a proposé un concours photo intitulé « La carte de vœux comme en 1900 », individuel ou familial, ouvert à tous les amateurs de photographie (date limite d’envoi : 10 janvier 2022). Il s’agit de se mettre en scène et de se photographier en famille, devant un décor, comme cela se faisait au début du siècle dernier pour souhaiter un joyeux Noël ou présenter ses vœux. Les photos sont en couleur, en noir et blanc ou couleur sépia et réparties en 2 catégories : enfant et adulte. Venez voter pour votre photo préférée, appelée le « coup de cœur du public » Exposition photo organisée dans le cadre de l’exposition « En famille ! Vivre et travailler ensemble à Meung en 1900) Médiathèque La monnaye 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T15:00:00 2022-01-13T18:30:00;2022-01-14T13:30:00 2022-01-14T17:30:00;2022-01-15T08:30:00 2022-01-15T11:30:00;2022-01-18T15:00:00 2022-01-18T17:30:00;2022-01-19T08:30:00 2022-01-19T11:30:00;2022-01-19T13:30:00 2022-01-19T17:30:00;2022-01-20T15:00:00 2022-01-20T18:30:00;2022-01-21T13:30:00 2022-01-21T17:30:00;2022-01-22T08:30:00 2022-01-22T11:30:00;2022-01-25T15:00:00 2022-01-25T17:30:00;2022-01-26T08:30:00 2022-01-26T11:30:00;2022-01-26T13:30:00 2022-01-26T17:30:00;2022-01-27T15:00:00 2022-01-27T18:30:00;2022-01-28T13:30:00 2022-01-28T17:30:00;2022-01-29T08:30:00 2022-01-29T11:30:00;2022-02-01T15:00:00 2022-02-01T17:30:00;2022-02-02T08:30:00 2022-02-02T11:30:00;2022-02-02T13:30:00 2022-02-02T17:30:00;2022-02-03T15:00:00 2022-02-03T18:30:00;2022-02-04T13:30:00 2022-02-04T17:30:00;2022-02-05T08:30:00 2022-02-05T11:30:00;2022-02-08T15:00:00 2022-02-08T17:30:00;2022-02-09T08:30:00 2022-02-09T11:30:00;2022-02-09T13:30:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-10T15:00:00 2022-02-10T18:30:00;2022-02-11T13:30:00 2022-02-11T17:30:00;2022-02-12T08:30:00 2022-02-12T11:30:00;2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T17:30:00;2022-02-16T08:30:00 2022-02-16T11:30:00;2022-02-16T13:30:00 2022-02-16T17:30:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T18:30:00;2022-02-18T13:30:00 2022-02-18T17:30:00;2022-02-19T08:30:00 2022-02-19T11:30:00;2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T17:30:00;2022-02-23T08:30:00 2022-02-23T11:30:00;2022-02-23T13:30:00 2022-02-23T17:30:00;2022-02-24T15:00:00 2022-02-24T18:30:00;2022-02-25T13:30:00 2022-02-25T17:30:00;2022-02-26T08:30:00 2022-02-26T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Médiathèque La monnaye Adresse 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Médiathèque La monnaye Meung-sur-loire