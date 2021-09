Saint-Didier-au-Mont-d'Or Saint-Didier-au-Mont-d'Or Rhône, Saint-Didier-au-Mont-d'Or Exposition photos : la biodiversité des pelouses calcaires des vallons des Monts d’Or Saint-Didier-au-Mont-d’Or Saint-Didier-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Exposition photos : la biodiversité des pelouses calcaires des vallons des Monts d’Or Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 18 septembre 2021, Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Exposition photos : la biodiversité des pelouses calcaires des vallons des Monts d’Or 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Hameau de Saint Fortunat 39 rue Victor Hugo

Saint-Didier-au-Mont-d’Or Rhône Saint-Didier-au-Mont-d’Or Venez partager avec Nicole et Christian Segaud, leur passion pour la photo et leur don pour mettre en valeur la biodiversité du massif des Monts d’Or. coquetb@sfr.fr +33 6 14 13 65 44 http://saintfortunat.org/ dernière mise à jour : 2021-08-10 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Didier-au-Mont-d'Or Autres Lieu Saint-Didier-au-Mont-d'Or Adresse Hameau de Saint Fortunat 39 rue Victor Hugo Ville Saint-Didier-au-Mont-d'Or lieuville 45.82571#4.79501