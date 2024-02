Exposition photos » Je pense donc je rappe » Les nouveaux philosophes PingPong le toit Millau, jeudi 11 janvier 2024.

Exposition photos » Je pense donc je rappe » Les nouveaux philosophes PingPong le toit Millau Aveyron

Du 11 janvier au 29 mars 2024, Aporia Culture propose l’exposition Je pense donc je rappe au tiers-lieu Pingpong le Toit à Millau. Cet événement s’ouvre dans le cadre du festival de chansons francophones les Givrées. L’exposition mettra en valeur les textes des rappeurs d’aujourd’hui éclairés de concepts philosophiques.

L’exposition est constituée de 14 panneaux et de 12 portraits dessinés. Elle revient sur l’histoire du rap depuis ces 30 dernières années en France et présente 10 artistes avec pour chacun, un extrait de texte et les concepts philosophiques qui en ressortent.

Jeudi 7 mars 19h

Conférence-performance musicale avec Francis Métivier

Jeudi 28 mars 19h

Pas de connerie !

Performance de Félix Jousserand, slammeur, chanteur, rappeur et poète.

Vendredi 29 mars 19h puis 21h

Clôture de l’exposition

Rencontre discussion avec Chan Ael Gac, dessinatrice de l’exposition, et Mélanie Bauer

Informations pratiques

Evénement organisé par Aporia Culture. Sans réservation. A partir de 12 ans.

Participation libre. Prix conseillé 5€.

Bar ouvert.

Stand librairie avec Caumes des livres. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11

fin : 2024-03-29

PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur jusqu’au 3e étage)

Millau 12100 Aveyron Occitanie contact@pingpong-cowork.com

