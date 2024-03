EXPOSITION PHOTOS « JAPON AU FÉMININ » Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer, mercredi 20 mars 2024.

EXPOSITION PHOTOS « JAPON AU FÉMININ » Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Exposition photos à La Plaine-sur-Mer rend hommage à la femme dans la société japonaise

Dans le cadre du Festival Errances , la photographe EvelyneJousset avec son exposition « Japon au féminin » à La Médiatèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer documente l’évolution de la société japonaise à l’égard des femmes.

De manière symbolique, l’exposition ouvrira le 08 mars à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Description de l’exposition

Dans un pays conservateur, où tradition et modernité se télescopent en permanence, la place des femmes au Japon est assez complexe. Elles ont les mêmes droits que les hommes dans l’absolu.

Elles s’imposent de plus en plus sur le marché du travail mais dans des professions adaptées pour elles, avec des disparités salariales très importantes pour un même emploi. Peu de femmes accèdent à des postes d’encadrement, ou font de la politique.

Conséquence d’une tradition familiale très tenace, elles sont encore nombreuses à arrêter de travailler pour élever leurs enfants et ont beaucoup de mal à retrouver un emploi ensuite.

Mais la place des femmes dans la société japonaise évolue et la photographe Evelyne JOUSSET nous en montre la preuve.

Info pratique

entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@laplainesurmer.fr

