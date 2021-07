Meudon Village éducatif Saint-Philippe - Apprentis d'Auteuil Hauts-de-Seine, Meudon Exposition photos inédite au château Village éducatif Saint-Philippe – Apprentis d’Auteuil Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Il s’agit d’une exposition photographique retraçant l’histoire de Saint-Philippe. Les cartes postales recueilllies pour l’exposition proviennent d’une collection personnelle d’un ancien jeune orphelin du site. Ces photos retracent la vie des jeunes sur le site depuis plus de 100 ans, à la fois au travers de leur parcours scolaire et au titre de la protection de l’enfance. Un grand nombre de clichés présentent les différents édifices architecturaux symboliques du site, notamment le bassin de natation, la chapelle, le château et le prieuré. Profitez bien !

Une exposition photos sur le thème Patrimoine et Education Village éducatif Saint-Philippe – Apprentis d'Auteuil 1 rue du Père-Brottier 92190 Meudon

