Exposition Photos Industrielles à La Roche-Chalais La Roche-Chalais La Roche-Chalais Catégories d’évènement: Dordogne

LA ROCHE CHALAIS

Exposition Photos Industrielles à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 28 juillet 2022, La Roche-Chalais. Exposition Photos Industrielles à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

2022-07-28 – 2022-08-10 La Roche-Chalais

Dordogne La Roche-Chalais La Roche-Chalais-Hall de la salle de spectacle

Du 28 juillet au 10 août, exposition Photos Industrielles (de la matière première au produit fini)

Renseignements : 05 53 90 67 90 La Roche-Chalais-Hall de la salle de spectacle

Du 28 juillet au 10 août, exposition Photos Industrielles (de la matière première au produit fini)

Renseignements : 05 53 90 67 90 +33 5 53 90 67 90 La Roche-Chalais-Hall de la salle de spectacle

Du 28 juillet au 10 août, exposition Photos Industrielles (de la matière première au produit fini)

Renseignements : 05 53 90 67 90 Libre de droit

La Roche-Chalais

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, LA ROCHE CHALAIS Autres Lieu La Roche-Chalais Adresse La Roche-Chalais Dordogne Ville La Roche-Chalais lieuville La Roche-Chalais Departement Dordogne

La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-chalais/

Exposition Photos Industrielles à La Roche-Chalais La Roche-Chalais 2022-07-28 was last modified: by Exposition Photos Industrielles à La Roche-Chalais La Roche-Chalais La Roche-Chalais 28 juillet 2022 La Roche-Chalais Dordogne

La Roche-Chalais Dordogne