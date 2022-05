Exposition photos Gujan-Mestras, 18 mai 2022, Gujan-Mestras.

Exposition photos Gujan-Mestras

2022-05-18 – 2022-05-25

Gujan-Mestras Gironde

EUR “Á l’écoute des baleines” d’Andrew Stevenson.

Andrew Stevenson étudie depuis près de 15 ans les baleines à bosse à proximité des îles Bermudes. Fruits de ses recherches, son livre album photographique « À l’écoute des baleines » témoigne de leur majesté et de leur fragilité. En partenariat avec l’association Magical Whales et Cécile Rigaux traductrice du livre, venez découvrir l’univers captivant de ces mammifères au travers d’une exposition de photos.

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE « The Secret Lives of the Humpbacks » d’Andrew Stevenson tourné aux Bermudes et primé au Wildlife Conservation Film Festival de New York en 2019.

Film projeté au cinéma Gérard Philipe le jeudi 19 à 21h suivi d’une rencontre et dédicace de son livre.

“Á l’écoute des baleines” d’Andrew Stevenson.

Andrew Stevenson étudie depuis près de 15 ans les baleines à bosse à proximité des îles Bermudes. Fruits de ses recherches, son livre album photographique « À l’écoute des baleines » témoigne de leur majesté et de leur fragilité. En partenariat avec l’association Magical Whales et Cécile Rigaux traductrice du livre, venez découvrir l’univers captivant de ces mammifères au travers d’une exposition de photos.

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE « The Secret Lives of the Humpbacks » d’Andrew Stevenson tourné aux Bermudes et primé au Wildlife Conservation Film Festival de New York en 2019.

Film projeté au cinéma Gérard Philipe le jeudi 19 à 21h suivi d’une rencontre et dédicace de son livre.

+33 5 57 52 54 60

“Á l’écoute des baleines” d’Andrew Stevenson.

Andrew Stevenson étudie depuis près de 15 ans les baleines à bosse à proximité des îles Bermudes. Fruits de ses recherches, son livre album photographique « À l’écoute des baleines » témoigne de leur majesté et de leur fragilité. En partenariat avec l’association Magical Whales et Cécile Rigaux traductrice du livre, venez découvrir l’univers captivant de ces mammifères au travers d’une exposition de photos.

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE « The Secret Lives of the Humpbacks » d’Andrew Stevenson tourné aux Bermudes et primé au Wildlife Conservation Film Festival de New York en 2019.

Film projeté au cinéma Gérard Philipe le jeudi 19 à 21h suivi d’une rencontre et dédicace de son livre.

Marie GM

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-05-04 par