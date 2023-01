EXPOSITION PHOTOS Guenrouet Guenrouet Catégories d’Évènement: Guenrouet

Loire-Atlantique

EXPOSITION PHOTOS Guenrouet, 21 janvier 2023, Guenrouet . EXPOSITION PHOTOS 12 rue André Caux Bibliothèque Guenrouet Loire-Atlantique Bibliothèque 12 rue André Caux

2023-01-21 – 2023-01-21

Bibliothèque 12 rue André Caux

Guenrouet

Loire-Atlantique TOUT À VÉLO – EXPO PHOTOS

Exposition rétrospective des actions menées en 2022 lors de l’opération Tout à vélo sur notre territoire.

En partenariat avec l’association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine. Du 10 au 31 janvier

Bibliothèque de Guenrouët

Visite possible pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Mardi : 15h30 – 18h

Mercredi : 14h30 – 18h

Jeudi : 15h30 – 18h

Samedi : 9h30 – 12h30 Renseignements au 02 40 87 80 06

biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Guenrouet, Loire-Atlantique Autres Lieu Guenrouet Adresse Guenrouet Loire-Atlantique Bibliothèque 12 rue André Caux Ville Guenrouet lieuville Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet Departement Loire-Atlantique

Guenrouet Guenrouet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guenrouet/

EXPOSITION PHOTOS Guenrouet 2023-01-21 was last modified: by EXPOSITION PHOTOS Guenrouet Guenrouet 21 janvier 2023 12 rue André Caux Bibliothèque Guenrouet Loire-Atlantique Guenrouet Loire-Atlantique

Guenrouet Loire-Atlantique