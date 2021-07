GoudarguesGoudargues Goudargues Goudargues Gard, Goudargues Exposition photos Goudargues Goudargues GoudarguesGoudargues Catégories d’évènement: Gard

Exposition photos Goudargues, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Goudargues. Exposition photos 2021-07-31 – 2021-07-31

Goudargues Gard
Dans le cadre de la Résidence Photo « Et au milieu coule une rivière… » qui se déroulera du 25 juillet au 1er août, une soirée festive de restitution avec une exposition des photos des artistes participantsvous est proposée…21h – Hameau de la Bastide à GoudarguesPlus de renseignements : 06 70 63 21 14 +33 6 70 63 21 14
dernière mise à jour : 2021-07-21 par OFFICE DE TOURISME PROVENCE OCCITANE

Détails Catégories d'évènement: Gard, Goudargues
Lieu Goudargues
Ville Goudargues