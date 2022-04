Exposition photos Génération Danse Parthenay, 26 avril 2022, Parthenay.

Exposition photos Génération Danse Médiathèque communautaire 6 Place Georges Picard Parthenay

2022-04-26 – 2022-05-21 Médiathèque communautaire 6 Place Georges Picard

Parthenay Deux-Sèvres

EUR L’exposition Génération Danse laisse voir et ressentir les émotions au contact de parenthèses musicales dansées. Elle est le fruit de la rencontre entre l’Association Voix et danses du bressuirais, Sophie Lenfant (danseuse et chorégraphe), Anthony Hamidovic (photographe) et des résidents d’EHPAD.

L’exposition Génération Danse laisse voir et ressentir les émotions au contact de parenthèses musicales dansées. Elle est le fruit de la rencontre entre l’Association Voix et danses du bressuirais, Sophie Lenfant (danseuse et chorégraphe), Anthony Hamidovic (photographe) et des résidents d’EHPAD.

+33 5 49 94 90 42

L’exposition Génération Danse laisse voir et ressentir les émotions au contact de parenthèses musicales dansées. Elle est le fruit de la rencontre entre l’Association Voix et danses du bressuirais, Sophie Lenfant (danseuse et chorégraphe), Anthony Hamidovic (photographe) et des résidents d’EHPAD.

Anthony Hamidovic

Médiathèque communautaire 6 Place Georges Picard Parthenay

dernière mise à jour : 2022-04-27 par