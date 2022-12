Exposition photos « Fais moi l’amour » Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Exposition photos « Fais moi l’amour » Tourouvre au Perche, 23 juin 2023, Tourouvre au Perche . Exposition photos « Fais moi l’amour » Espace Culture de la Corne d’or RANDONNAI Rue des Saulniers Tourouvre au Perche Orne RANDONNAI Espace Culture de la Corne d’or

2023-06-23 09:00:00 09:00:00 – 2023-07-14 17:00:00 17:00:00

RANDONNAI Espace Culture de la Corne d’or

Tourouvre au Perche

Orne Pari lancé : Au fait, ça veut dire quoi être « sexy » ? Pour ne pas se reposer sur les canons de beauté consensuels, mais bien pour ouvrir le regard à la beauté qui émane de l’amour, à la beauté de tous les couples, des personnes vieillissantes ou en situation de handicap, Angélique Boissière dispensera un atelier de médiation artistique avec des personnes en situation de handicap mental et les résidents d’un EPHAD. (Résidence d’artiste du 22 mai au 14 juillet 2023. Gratuit. Vernissage le 23 juin à 18h. Pari lancé : Au fait, ça veut dire quoi être « sexy » ? Pour ne pas se reposer sur les canons de beauté consensuels, mais bien pour ouvrir le regard à la beauté qui émane de l’amour, à la beauté de tous les couples, des personnes vieillissantes ou en situation de handicap, Angélique Boissière dispensera un atelier de médiation artistique avec des personnes en situation de handicap mental et les résidents d’un EPHAD. (Résidence d’artiste du 22 mai au 14 juillet 2023. Gratuit. Vernissage le 23 juin à 18h. RANDONNAI Espace Culture de la Corne d’or Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Rue des Saulniers Adresse Tourouvre au Perche Orne RANDONNAI Espace Culture de la Corne d'or Ville Tourouvre au Perche lieuville RANDONNAI Espace Culture de la Corne d'or Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Rue des Saulniers Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Exposition photos « Fais moi l’amour » Tourouvre au Perche 2023-06-23 was last modified: by Exposition photos « Fais moi l’amour » Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Rue des Saulniers 23 juin 2023 Espace Culture de la Corne d'or RANDONNAI Rue des Saulniers Tourouvre au Perche Orne Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne