2023-04-01 10:00:00 – 2023-06-30 18:00:00 Le Parc Minier Tellure invite le public à découvrir une exposition photos exceptionnelle intitulée « Face à Face ». L’exposition sera visible jusqu’au 6 Novembre 2022 aux horaires d’ouvertures de Tellure. Il s’agira d’une exposition photos présentant pour la 1ère fois des minéraux microscopiques de Sainte-Marie-aux-Mines en collaboration avec le CNRS, l’Université de Lorraine et Géo Ressources. Minéralogistes éclairés ou amateurs, visiteurs de passage, vous allez à présent découvrir les minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines comme vous ne les avez jamais vus ! Entrée libre. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

