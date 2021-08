Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Exposition photos “Eux et E” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Exposition photos “Eux et E” Tarbes, 10 septembre 2021, Tarbes. Exposition photos “Eux et E” 2021-09-10 – 2021-10-30 TARBES 14 rue Théophile Gautier

Tarbes Hautes-Pyrénées Venez découvrir 2 expositions photos proposées par l’Association Photographie E du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h : – Dans le Carmel : “Eux et E” Travaux des membres de l’Association Photographie E en dialogue avec des images de la photothèque de Tarbes.

– Dans le cloître du Carmel : Exposition d’une sélection de la photothèque de l’Association photographie-e@laposte.net http://photoe.free.fr/blog/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 14 rue Théophile Gautier Ville Tarbes lieuville 43.23593#0.07578