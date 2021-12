Sandillon Club House du tennis,1228 rue Verte Sandillon Exposition photos et poèmes Club House du tennis,1228 rue Verte Sandillon Catégorie d’évènement: Sandillon

du lundi 3 janvier 2022 au dimanche 9 janvier 2022 à Club House du tennis, 1228 rue Verte

Philippe Debré est un photographe amateur, bien connu des tennismen de la Région Centre puisqu’il est conseiller en développement coordonnateur auprès des clubs de tennis de la ligue du Centre. Sa passion : les animaux et plus particulièrement les oiseaux ! Ses magnifiques photos seront agrémentées de poèmes signés Angélique Thiault. Les deux artistes viendront échanger pavec le public le samedi 8 janvier de 10h à 12h Exposition de photos et poèmes Club House du tennis,1228 rue Verte Club House du tennis, 1228 rue Verte, Sandillon Sandillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-03T13:00:00 2022-01-03T17:30:00;2022-01-05T08:00:00 2022-01-05T11:00:00;2022-01-05T13:30:00 2022-01-05T17:30:00;2022-01-07T13:00:00 2022-01-07T17:30:00;2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T11:00:00;2022-01-08T13:30:00 2022-01-08T17:30:00;2022-01-09T13:00:00 2022-01-09T16:30:00

