EXPOSITION PHOTOS ET PEINTURES CENTRE CULTUREL Épinal, mardi 5 mars 2024.

Vendredi

20 photos qui vous emmèneront au Sénégal lors de notre dernier chantier de solidarité en août 2023. Avec un QR code pour ajouter des sons et des images à ce voyage.

Et des œuvres réalisées par Feunoir à découvrir en exclusivité.

Un rdv à ne pas manquer pour découvrir ou re découvrir l’association.

LE 9 mars à 14h réunion, à 16h 32è Assemblée Générale et à 17h30 Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste Feunoir.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 09:00:00

fin : 2024-03-15 18:00:00

CENTRE CULTUREL 1 rue Claude Gelée

Épinal 88000 Vosges Grand Est

