du samedi 9 avril au samedi 30 avril à 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer

**EXPOSITION PHOTOS ET HAIKUS – L’Éphémère** Du 28 février au 28 mars, la commune, la librairie La Gède aux Livres et l’association Les Amis de la Gède ont co-organisé le concours de poésie « La Gède d’or » ainsi qu’un concours de photographie, tous deux sur le thème de l’Ephémère, thème national du Printemps des Poètes 2022. Les participants, artistes en herbe, photographes ou poètes, novices ou amateurs ont répondu présents : 19 photographies et 23 haïkus dans la catégorie « adulte » ont été reçus ! Les élèves de CE1-CE2 et de CM1-CM2 de l’école publique Alain BOUTLÉ ont également travaillé en classe pour produire chacun un haïku qu’ils ont illustré. Pour découvrir et admirer toutes les créations produites dans le cadre du Printemps des Poètes, rendez-vous à la médiathèque municipale du 9 au 30 avril, où seront exposés les photographies et haïkus du concours. Les haïkus seront également distribués au public sous forme de petits flyers disponibles chez des commerçants du bourg. _Exposition visible aux horaires d’ouverture de la [médiathèque](https://www.ot-batzsurmer.fr/mediatheque-municipale.html) Renseignements à la médiathèque au 02.40.23.89.51 ou par mail à [mediatheque@mairie-batzsurmer.fr](mailto:mediatheque@mairie-batzsurmer.fr)_ EXPOSITION PHOTOS ET HAIKUS – L’Éphémère Du 28 février au 28 mars, la commune, la librairie La Gède aux Livres et l’association Les Amis de la Gède ont co-organisé le concours de poésie « La Gè… 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

