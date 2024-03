EXPOSITION PHOTOS MJC SAVOURET Épinal, mardi 2 avril 2024.

Sensible à ce peuple d’Inde et à ses femmes, à sa littérature humaine et sociale de la part de femmes et hommes, souvent journalistes, ou de femmes victimes, ayant pour souci de retranscrire les problèmes encore très récents de ce pays sur les castes et les mariages arrangés, sur les conditions de vie souvent rudimentaires, (Arundhati Roy, Anuradha Roy, Sonia Faleiro, Rhadika Jha, Kausalya Sankar…)

J’ai voulu transmettre au naturel ces portraits de femmes et d’hommes que je suis amené à rencontrer très naturellement en me promenant dans les villages, ou bien par des photos de rassemblements dans les villages, les marchés, les temples, mais jamais sans m’imposer comme je l’ai hélas vu de touristes occidentaux dépourvus de toute gêne.

