Exposition photos « Entre Armor et Argoat » Plouguerneau, 12 juin 2021-12 juin 2021, Plouguerneau.

Exposition photos « Entre Armor et Argoat » 2021-06-12 – 2021-06-20 Chapelle Saint Joseph 4 Place de l’Europe

Plouguerneau Finistère

« Entre Argoat et Armor » est une exposition photos qui vous présente des clichés essentiellement pris en Finistère. Vous pourrez y trouver des lieux que vous connaissez ou d’autres à découvrir.

Des photos de mer, de forêt, d’animaux… Bref, tout ce qui fait le charme de la Bretagne. Plusieurs styles y sont exposé (noir et blanc, pose longue, photos retravaillées,…). Les photographes sont en couple aussi bien dans la vie que derrière l’objectif. Ils photographient les mêmes lieux et le rendu est différent tout en étant complémentaire.

Kenan ETIENNE est breton de naissance. Amoureux de la nature, de la mer et de la Bretagne. Il aime donner une approche d’un lieu afin de montrer un aspect différent aux visiteurs. Angéline BECQUEREAU est bretonne de cœur. Elle aime la forêt, la nature, les insectes ainsi que la Bretagne. Elle aime jouer avec les lumières, les formes et surtout surprendre en faisant jouer l’imagination.

+33 2 98 03 06 34

