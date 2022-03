EXPOSITION PHOTOS EN PLEIN AIR Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges

EXPOSITION PHOTOS EN PLEIN AIR Chalet " les Amis de la Nature à la Beuille" 3 Route de la Beuille Rupt-sur-Moselle

2022-07-01 07:00:00 07:00:00 – 2022-09-30 21:00:00 21:00:00

Rupt-sur-Moselle Vosges Rupt-sur-Moselle Exposition de 45 photos en plein air autour du chalet des Amis de la Nature à La Beuille commune de Rupt sur Moselle. Thème : la Nature sur les 4 saisons +33 6 75 48 32 48 http://www.amisnatureremiremont.org/ Jacky Monnin

Chalet " les Amis de la Nature à la Beuille" 3 Route de la Beuille Rupt-sur-Moselle

