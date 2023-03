Exposition photos en plein air Jumilhac-le-Grand Catégories d’Évènement: Dordogne

Exposition photos en plein air, 17 juillet 2023, Jumilhac-le-Grand . Exposition photos en plein air Jumilhac-le-Grand Dordogne

2023-07-17 – 2023-08-14 Jumilhac-le-Grand

Dordogne A l’extérieur pour la 2ème fois, l’exposition 2023 du travail du Club Photo de l’association Fils et Cordes est située sur la Place, devant le superbe Château de Jumilhac.

Entrée gratuite +33 6 22 51 25 55 Association Fils et Cordes Petite Souris Photographie

