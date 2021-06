Aubenas Aubenas Ardèche, Aubenas Exposition photos «El paraiso sobre la ruinas del infierno » Aubenas Aubenas Catégories d’évènement: Ardèche

Aubenas

Exposition photos «El paraiso sobre la ruinas del infierno » Aubenas, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Aubenas. Exposition photos «El paraiso sobre la ruinas del infierno » 2021-07-01 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-15 19:00:00 19:00:00 Salle de la Grenette Place de la Grenette

Marie-Claude d'Abrigeon présente ses photos sous les voûtes de la salle de la Grenette.

