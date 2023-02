Exposition photos du Club photo de Vrines Boulevard Adrien Morin Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Exposition photos du Club photo de Vrines Boulevard Adrien Morin, 11 mars 2023, Thouars . Exposition photos du Club photo de Vrines Au cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars Deux-Sèvres Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque

2023-03-11 10:00:00 – 2023-04-01 18:00:00

Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque

Thouars

Deux-Sèvres EUR Les membres du club photo de Vrines ont regroupé une sélection des photos prises tout au long de l’année pour vous les présenter à l’occasion de cette exposition sur la thématique « Le photoclub de Vrines fait son cinéma ». Autant de clichés talentueux qui raviront vos yeux. Les membres du club photo de Vrines ont regroupé une sélection des photos prises tout au long de l’année pour vous les présenter à l’occasion de cette exposition sur la thématique « Le photoclub de Vrines fait son cinéma ». Autant de clichés talentueux qui raviront vos yeux. +33 6 52 28 44 11 Club photo de Vrines Alain LE BEC

Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque Thouars

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Thouars Deux-Sèvres Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque Ville Thouars lieuville Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars /

Exposition photos du Club photo de Vrines Boulevard Adrien Morin 2023-03-11 was last modified: by Exposition photos du Club photo de Vrines Boulevard Adrien Morin Thouars 11 mars 2023 Au cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars Deux-Sèvres Boulevard Adrien Morin Thouars Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres