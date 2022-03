Exposition-photos “D’ici, ça ne parait pas si loin” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exposition-photos "D'ici, ça ne parait pas si loin" Niort, 1 avril 2022, Niort. Le Séchoir 1 Rue de la Chamoiserie Niort

2022-04-01 – 2022-05-29

Exposition photos produit par le collectif de photographes Les Associés. "D'ici, ça ne paraît pas si loin" est un projet documentaire et artistique produit dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Pendant 4 ans, 5 photographes ont exploré les confins de la Nouvelle-Aquitaine, pour mener leur enquête photographique sur le sentiment d'appartenance à un territoire. Plus d'information sur : passiloin.com

Le Séchoir 1 Rue de la Chamoiserie Niort

