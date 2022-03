Exposition photos des Streecoteuses Hourtin, 14 mai 2022, Hourtin.

Exposition photos des Streecoteuses Salle annexe 8 Rue de Lachanau Hourtin

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 Salle annexe 8 Rue de Lachanau

Hourtin Gironde Hourtin

Exposition de photos de nos bénévoles ainsi que des stands expliquant la démarche de l’association bienveillante et caritative Les Streetcoteuses.

Vente d’accessoires au profit de l’association réalisés par nos bénévoles :

100% local & 100% fait main.

Ateliers gratuits de macramé et de tricot à partir de 10 ans.

Tombola sponsorisée par nos artistes locaux, qui offrent leurs oeuvres à gagner (peintres, photographes, illustrateurs/trices.

Vente de crêpes et de café sur place.

Entrée gratuite.

A cette occasion, les Streetcoteuses collecteront :

pour l’association : mercerie, laine, boutons et tissus

pour l’association partenaire Féminité sans abris : produits d’hygiène neufs

N’hésitez pas à venir les mains pleines !

