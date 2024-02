Exposition photos d’en-verres Restaurant L’olivier / Parc hôtel Sevan Pertuis, jeudi 22 février 2024.

Exposition photos d’en-verres Restaurant L’olivier / Parc hôtel Sevan Pertuis Vaucluse

« Venez découvrir l’exposition photo ‘D’en-verres’ au cœur de notre magnifique région sud. L’artiste et photographe Mr Moustache vous invite à plonger dans l’univers enchanteur du Landart, une forme artistique unique qui capture la beauté de la nature, des villages pittoresques, de la Provence, du Luberon, du Var, des Bouches-du-Rhône, Vaucluse, etc.



À travers des sphères captivantes, ‘D’en-verres’ vous transporte dans un voyage visuel captivant, mettant en valeur les paysages époustouflants de notre région sud. Chaque photographie est une œuvre d’art à part entière, capturant l’essence même de notre patrimoine naturel.



Le vernissage de l’exposition aura lieu le 22 février 2024 à partir de 19 heures au Restaurant l’Olivier à Pertuis 914 rte de la Bastidonne, vous pourrez vous restaurer sur place après le vernissage en réservant votre table au 04.90.79.08.19.



Offrant une occasion unique de rencontrer l’artiste et d’admirer ses créations de près. Les œuvres seront disponibles à l’achat sur place, vous permettant de ramener chez vous un morceau de la beauté capturée par Mr Moustache. De plus, si vous souhaitez commander une œuvre spécifique, vous pourrez le faire sur son site Internet.



Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans la magie du Landart et d’explorer les trésors cachés de notre région sud. L’exposition durera jusqu’au 2 mai, alors assurez-vous de planifier votre visite et de vous laisser emporter par la beauté de ‘D’en-verres’. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-05-02 20:00:00

Restaurant L’olivier / Parc hôtel Sevan 914 route de la Bastidonne

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

