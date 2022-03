Exposition photos de Yann Arthus Bertrand par CCFD-Terre Solidaire Perros-Guirec, 3 mars 2022, Perros-Guirec.

Exposition photos de Yann Arthus Bertrand par CCFD-Terre Solidaire Perros-Guirec

2022-03-03 – 2022-03-04

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à visiter l’exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand que celui-ci a choisies pour illustrer l’encyclique du pape François Laudato Si’ « pour la sauvegarde de la maison commune », et qui montrent à la fois les beautés et les faces plus sombres de notre planète et de l’humanité.

Au Club des Navigateurs, du 3 au 9/03, de 14h à 18h ou sur rdv.

Entrée libre.

Vous êtes aussi invités à venir échanger sur le même thème, autour des photos de Yann Arthus-Bertrand.

Comme « tout n’est pas perdu », nous évoquerons les solutions.

Même lieu, le 4/03 à partir de 20h30 ».

Entrée libre.

Contact : Michel Hébel 06 30 38 23 40 ou mhebel@wanadoo.fr

