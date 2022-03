Exposition photos de Pierre Colletti Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Exposition photos de Pierre Colletti Lannion, 1 avril 2022, Lannion. Exposition photos de Pierre Colletti La Cale du Flambard 4 venelle des Trois avocats Lannion

2022-04-01 07:30:00 – 2022-04-30 21:00:00 La Cale du Flambard 4 venelle des Trois avocats

Lannion Côtes d’Armor Plusieurs thèmes seront présentés, allant de la photo de spectacle à la photo de rue en passant par la photo de studio.

Installé depuis quelques mois à Carnoët en Centre Bretagne, Pierre Colletti, professeur de guitare classique se passionne pour la photographie depuis 2012.

Après avoir fait de nombreuses photos de spectacles, un univers qu’il connait bien de part son métier,

sa vision s’élargit vers la photo de rue, de sport, de studio …

Il est membre depuis février 2022 d’Art Trégor, collectif régional d’artistes.

Tous les jours de 7h30 à 21h, le dimanche de 10h à 21h. La Cale du Flambard 4 venelle des Trois avocats Lannion

