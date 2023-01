Exposition “Photos de Norvège” et “En détournement” Lorentzen Lorentzen Office de tourisme de l'Alsace Bossue Lorentzen Catégories d’Évènement: 67430

67430 Lorentzen Gilbert OTT nous invite à un voyage à travers ces magnifiques panoramas si rudes et pourtant si fragiles de Norvège.

“En détournement” : création de sculptures par Régis TRAPP à partir d’objets détournés, upcycling, surcyclage. +33 3 88 00 55 55 Lorentzen

