Exposition photos de Laurence Fischer Inuit, les déracinés de la géopolitique polaire – l’exemple de Grise Fiord, Qaanaaq et Ittoqqortoormiit Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Exposition photos de Laurence Fischer Inuit, les déracinés de la géopolitique polaire – l’exemple de Grise Fiord, Qaanaaq et Ittoqqortoormiit Grenoble, 1 mars 2022, Grenoble. Exposition photos de Laurence Fischer Inuit, les déracinés de la géopolitique polaire – l’exemple de Grise Fiord, Qaanaaq et Ittoqqortoormiit Bibliothèque du Centre Ville 10 rue de la République Grenoble

2022-03-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-26 18:30:00 18:30:00 Bibliothèque du Centre Ville 10 rue de la République

Grenoble Isère Un épisode peu connu de l’histoire des populations Inuits du Canada et du Groenland : leurs déplacements forcés vers des territoires stratégiques mais très inhospitaliers. liliane.bois.simon@gmail.com +33 6 41 68 50 14 Bibliothèque du Centre Ville 10 rue de la République Grenoble

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble Adresse Bibliothèque du Centre Ville 10 rue de la République Ville Grenoble lieuville Bibliothèque du Centre Ville 10 rue de la République Grenoble Departement Isère

Grenoble Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Exposition photos de Laurence Fischer Inuit, les déracinés de la géopolitique polaire – l’exemple de Grise Fiord, Qaanaaq et Ittoqqortoormiit Grenoble 2022-03-01 was last modified: by Exposition photos de Laurence Fischer Inuit, les déracinés de la géopolitique polaire – l’exemple de Grise Fiord, Qaanaaq et Ittoqqortoormiit Grenoble Grenoble 1 mars 2022 Grenoble Isère

Grenoble Isère