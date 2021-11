Quint-Fonsegrives Médiathèque Anne-Laure Arruebo Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Exposition photos de la section photo du Foyer Rural – Du 1er au 22 décembre Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mercredi 1 décembre au mercredi 22 décembre

Après l’annulation de l’exposition en 2020, pour cause de crise sanitaire, les photographes ont présenté une série de photos ”grand format” au coeur du village, en juin 2021. C’est avec un grand plaisir que les photographes amateurs renouent avec leurs habitudes ; ils exposeront de nouveau à la médiathèque. **Le thème retenu cette année, ”Objets Anciens”, a inspiré nos photographes.** Clichés couleur, clichés noir et blanc, clichés sépia… chacun a fait preuve d’imagination et de talent pour vous présenter cette nouvelle exposition. Chaque année, au mois de décembre, la section photo du Foyer Rural présente son exposition à la médiathèque. Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

