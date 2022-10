EXPOSITION PHOTOS DE FRANCK REVERDIAU – « Aventures photographiques » Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

EXPOSITION PHOTOS DE FRANCK REVERDIAU – « Aventures photographiques » Trouville-sur-Mer, 21 octobre 2022, Trouville-sur-Mer.

164 Boulevard Fernand Moureaux Hotel de Ville Trouville-sur-Mer Calvados

2022-10-21 09:30:00 – 2022-11-25 12:00:00

Quel point commun peut-on trouver entre les sommets des Alpes, les côtes Normandes, Bretonnes, croates, les voûtes des cathédrales, les sauts en parachutes et les vols en paramoteur ? Franck REVERDIAU, photographe émérite, vous propose d'en découvrir la réponse à travers une exposition sur ses aventures en France et en Europe, et de vous faire découvrir les beautés de la nature vue du ciel et de la terre dans les heures dorées. Vous pourrez ainsi voir de magnifiques paysages entre Terre et Mer, des animaux aux détails incroyables, des monuments mis en valeur par des photos palindromiques inédites, et même le résultat de chocs entre deux gouttes d'eau prendra des allures exceptionnelles !

