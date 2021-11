Saint-ay Mairie annexe,salle des mariages Saint-ay Exposition photos de Cathy Blondeau Mairie annexe,salle des mariages Saint-ay Catégorie d’évènement: Saint-ay

Exposition photos de Cathy Blondeau Mairie annexe,salle des mariages, 20 novembre 2021, Saint-ay. Exposition photos de Cathy Blondeau

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Mairie annexe, salle des mariages

Dans le cadre des 27èmes Journées Artistiques Agyliennes, venez découvrir les magnifiques photos de Cathy BLONDEAU, invitée d’honneur de la mairie de Saint-Ay.

Voir https://www.ville-saint-ay.fr

Une exposition photos à l’occasion des 27èmes Journées Artistiques Agyliennes. Mairie annexe,salle des mariages Rue du Général Maurice Lucas, Saint-ay Saint-ay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T11:00:00;2021-11-20T13:00:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T11:00:00;2021-11-21T13:00:00 2021-11-21T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-ay Autres Lieu Mairie annexe,salle des mariages Adresse Rue du Général Maurice Lucas, Saint-ay Ville Saint-ay lieuville Mairie annexe,salle des mariages Saint-ay