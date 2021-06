exposition photos Clément Chambaud Musée de Royan, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Royan.

Musée de Royan, le samedi 3 juillet à 09:30

Exposition photos Nuits d’Estuaire de Clément Chambaud : Révéler au grand jour une beauté cachée au plus profond de la nuit C’est en levant les yeux au ciel que Clément Chambaud s’est rendu compte de la beauté de ce spectacle. Dans la nuit la plus profonde, la voie lactée s’élève et nous illumine de toute sa splendeur. Habitant ce territoire estuarien si particulier, à l’équilibre si fragile, la démarche du photographe est de mettre en valeur des lieux et des éléments emblématiques du paysage de la Charente et de la Gironde à la lueur des étoiles. Clément Chambaud est né en 1991 à Bordeaux. La très belle région du Médoc le guide vers une nature sauvage, vivifiée par les forces de l’océan Atlantique et de l’estuaire de la Gironde. La macrophotographie a inspiré son parcours universitaire. Après un doctorat en biologie végétale, il devient ingénieur d’étude en microscopie électronique, mais la passion pour la photo qui l’anime est profondément enracinée dans son cœur.

entrée libre le 3 juillet de 18h à 23h dans le cadre de la Nuit des Musées : tarif entrée musée: 4€ tarif réduit 2€ gratuit pour les moins de 18 ans

Musée de Royan 31 avenue de Paris, 17200 Royan, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Royan Charente-Maritime



2021-07-03T09:30:00 2021-07-03T23:00:00